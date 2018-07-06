فرنسا تصعق الأوروجواي بثنائية وتتأهل لنصف نهائي المونديال

ينتظر الفائز من مواجهة البرازيل وبلجيكا

تأهل منتخب فرنسا الأول لكرة القدم لدور نصف نهائي بطولة كأس العالم (روسيا 2018) حينما كسب نظيره الأوروجواي 2/0، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب "نيجني نوفجورود" من دور ربع نهائي مونديال روسيا 2018.

بهذه النتيجة تنتظر فرنسا الفائز من اللقاء المرتقب بين البرازيل وبلجيكا.

حاول الأوروجواي بلوغ حارس مرمى "الديوك" هيقو رليس مبكراً، عن طريق نجمهم الأول "سواريز"؛ ولكن المحاولات تنتهي سلبية في ظل تماسك الدفاع الفرنسي.

في المقابل جاءت رأسية "مبابي" عند الدقيقة 15 كردة فعل، اعتلت العارضة إلى خارج الملعب.

استمر اللعب سجالاً بين الطرفين حتى الدقيقة 40، حينما استثمر الفرنسيون كرة من خطأ خارج الصندوق، نفّذها "غريزمان"، خطفها المدافع "فاران" بكل براعة رأسية ولا أجمل؛ محولاً الكرة داخل شباك الحارس الأوروجوياني "فرناندو موسليرا" كهدف أول.

وعند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ينقذ حارس فرنسا "هوغو لوريس" فرنسا من هدف التعادل.

وبينما الأورجواي تلملم أوراقها في الشوط الثاني من خلال بعض التغييرات التي أجراها المدير الفني "أوسكار تفاريس" (الذي عانى كثيراً من غياب المصاب كافاني)؛ فاجأ "غريزمان" حارس "السلستي" بتسديدة يسارية عند الدقيقة 61 من خارج الصندوق، لم يحسن "موسليرا" التعامل معها؛ لتسقط الكرة من يده وتتهادى وتسكن الشباك كهدف فرنسي ثانٍ يصعّب مهمة الأوروجواي.

وسط محاولات الأوروجواي أغلق المدير الفني لفرنسا "ديديه ديشامب" جميع المنافذ؛ من خلال التغييرات الإيجابية في خط الدفاع، حتى صافرة نهاية حكم اللقاء الأرجنتيني "نيستور بيتانا" التي أعلنت تأهل "الديوك" على حساب "السلستي".