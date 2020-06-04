اليابان تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة: بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 907 حالات وفاة

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 48 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وست حالات وفاة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 17060 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 907 حالات وفاة.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 12:34 PM

الصحة: بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 907 حالات وفاة

اليابان تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 48 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وست حالات وفاة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 17060 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 907 حالات وفاة.

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