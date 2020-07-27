"تعليم الجوف" تتسلّم جميع المقررات الدراسية للابتدائية والمتوسطة لتوزيعها على المدارس

توقعات باستكمال مقررات الثانوي بعد العيد لضمان بداية ناجحة للعام الجديد

استقبلت مستودعات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف جميع المقررات المدرسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ونحو ما نسبته (70 %) من مقررات المرحلة الثانوية لتوزيعها على المدارس.

وتمنى المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن يكون ذلك عنواناً لبداية جادة للعام الدراسي الجديد، مؤكداً أهمية الاهتمام بالطلاب على اعتبارهم محور العملية التعليمية، والبدء من اليوم الأول بتسليم المقررات المدرسية لجميع الطلاب والطالبات، مثمناً جهود الزملاء في المستودعات والمقررات المدرسية.

وأوضح مشرف المقررات المدرسية طويرق بن نزال الفهيقي، أن مستودعات الإدارة استقبلت من وزارة التعليم كامل احتياجاتها من المقررات الدراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وتم إرسالها إلى مكاتب التعليم لتوزيعها على المدارس حسب الأعداد المقيدة ببرنامج نور، ومتوقعاً -بمشيئة الله- أن تصل جميع مقررات المرحلة الثانوية بعد العودة من إجازة عيد الأضحى مباشرة.