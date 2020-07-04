أمانة الرياض: ملتزمون بعدم تقزيم الأشجار بتاتًا وفق التعميم

قالت في ردّها على المقطع المتداول: الموقع ليس تابعًا لنا

أكدت أمانة منطقة الرياض التزامها بعدم تقزيم الأشجار بتاتًا وفق التعميم الصادر بهذا الشأن، إلا عند وجود ضرورة أمنية أو تشغيلية تستدعي ذلك.

وردًا على الفيديو المتداول، الذي يظهر أعمال تقزيم أشجار في أحد الطرق الرئيسة بالعاصمة، قالت أمانة الرياض في تغريدة اليوم، عبر حسابها في "تويتر"، إن هذا الموقع الظاهر في الفيديو ليس تابعًا لها.