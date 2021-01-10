المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 9 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية، والمهد، ووادي الفرع، تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
الأرصاد: الحالة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتشمل الحناكية والمهد
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية، والمهد، ووادي الفرع، تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.