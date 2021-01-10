المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 9 مساءً

الأرصاد: الحالة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتشمل الحناكية والمهد

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية، والمهد، ووادي الفرع، تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442 08:46 AM

الأرصاد: الحالة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتشمل الحناكية والمهد

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 9 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية، والمهد، ووادي الفرع، تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

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