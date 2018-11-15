"#شهداء_الوطن_في_قلب_محمد": رسائل قرب واعتزاز.. "اعتبروني محل الأخ والابن والوالد"

ثمّن المغردون رسائل ولي العهد وما عكسته من ترابط بين القيادة والشعب

أبانت كلمات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي ألقاها على مسامع أسر شهداء الواجب، الذين ضحوا بأرواحهم في ميادين الشرف والكرامة، عن اعتزاز سموه بما قدمه الشهداء من تضحيات، وتثمينها عاليًا، وتقديره لأهالي الشهداء، ورغبته في تلبية طلباتهم وتقضية حوائجهم.

كما عكست عبارات ولي العهد الدقيقة: "من راح منه أخ أو أب أو ابن ترى الملك وأنا وكل الشعب السعودي محله" و"اعتبروني محل الأخ ومحل الابن، واعتبروني محل الوالد.. وأي شيء نقدر نقدمه حنا بشوفه"، قرب القيادة السعودية من المواطن، والترابط الوثيق بين القيادة والشعب، خصوصًا من قدم الغالي والنفيس دفاعًا عن دينه ووطنه وأمته، وامتداد يدها الحانية لتمسح عن ذوي الشهداء حزنهم على ما فقدوه.

وهي الرسائل القلبية التي التقطها المغردون، وثمنوها عبر وسم #شهداء_الوطن_في_قلب_محمد، وتفاعلوا معها مشيدين بما يقدمه ولي العهد والقيادة السعودية من دعم ورعاية لأسر الشهداء. فكتب المغرد حمود العنزي مرفقًا مقطع فيديو لحديث ولي العهد: "كلام ليس فيه تكلف وهو نابعٌ من قلب ولي العهد سلمه الله وحفظه.. طيبنا من طيبكم".

وكتب أحد المغردين مشيدًا بما يقدمه ولي العهد من رعاية واهتمام: "الاهتمام والدعم لأسر الشهداء ليس بغريب على ولي العهد الأمين".

بينما قال مغرد آخر مستشعرًا قيمة إحدى العبارات قالها الأمير في حديثه لذوي الشهداء: "مقولة سمو ولي العهد (الشعب السعودي طوال تاريخه عاش في عزة وكرامة ولا يرضى بغير ذلك) كلمة ستبقى في قلبي خالدة".

وأشارت مغردة إلى قوة اللغة التي تحدث بها ولي العهد، وما تعنيه، بقولها: "نعم هذا نحن السعوديين قيادة وشعب أسرة واحدة وكلنا فداء للوطن وكما قال ولي العهد نحن لا نرضى بالإهانة.. هذه اللغة العظيمة صعبة جدًا ولا يفهمها من باعوا أوطانهم ببخس ريالات وتعودوا على الإهانة".

وأشاد حامد الغانمي بأحاديث ولي العهد النابعة دائمًا من قلبه، بقوله: "محمد بن سلمان بارقة الأمل لشباب الوطن حديثه دائمًا من القلب إلى القلب".

فيما كتب نواف: "عادة غير مستغربة من ولي العهد محمد بن سلمان فدائمًا ما اعتدنا منه فعل الخير لوطنه وشعبه والوقوف مع أسر الشهداء ما هو إلا دليل على تلاحم القيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم. حفظك الله وأطال في عمرك وجعلك ذخرًا للبلاد".

بينما شارك مغرد صورة لأحد أفراد أسر الشهداء، وهو يقدم التحية العسكرية للأمير محمد بن سلمان، وعلق عليها قائلاً: "هالصورة لحالها والله تكفي وتوجهه رسالة للعالم إن آباءنا وأجدادنا ونحن أبناء المملكة وأحفادنا بالماضي والحاضر والمستقبل مع قيادتنا في السراء والضراء سر بنا يا محمد نحو الكواكب والنجوم.