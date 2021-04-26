4 برقيات من "القيادة" لرئيسَي "توغو" و"سيراليون"

أعربت عن أطيب التمنيات للشعبين الشقيقين بالتقدم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي؛ رئيس جمهورية توغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية توغو الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس جمهورية توغو، معبراً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية توغو الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة للرئيس جوليوس مادا بيون؛ رئيس جمهورية سيراليون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد، برقية تهنئة للرئيس جوليوس مادا؛ بهذه المناسبة عبّر خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سيراليون الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.