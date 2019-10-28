مكة.. مواطن يطعن ابنته بسكين عدة مرات والجهات الأمنية تطيح به

الهلال الأحمر باشر الموقع وتم إسعافها ونقلها إلى المستشفى للعلاج

ألقت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة القبض على مواطن طعن ابنته بسكين عدة طعنات، محدِثاً بها إصابات وُصِفت بأنها "فوق المتوسطة".

تفصيلاً، وبحسب معلومات "سبق" باشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة بلاغاً يفيد بقيام أحد المواطنين بطعن ابنته البالغة 23 عاماً بعدة طعنات متفرقة في أنحاء جسدها، مما نتج عنه إصابتها فوق المتوسطة، وانتقل الهلال الأحمر للموقع وتم إسعافها ونقلها إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج.

ومن جانبها، ألقت الجهات الأمنية القبض على المواطن وتحفظت عليه، وتم إعداد محضر بالواقعة وإكمال التحقيقات؛ تمهيداً لإحالة ملف القضية للنيابة العامة.