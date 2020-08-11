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ابتداءً من تاريخ يوم الأحد الموافق 26 /12/ 1441

إنهاء تكليف 7 رؤساء بلديات بجازان وتدويرهم بمناصب أخرى

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كشفت مصادر لـ"سبق" عن صدور قرار أمين منطقة جازان بإنهاء تكليف رؤساء سبع بلديات في المنطقة وتدوير عدد منهم في بلديات وآخرين في منصبين بالأمانة.



وأنهي تكليف رؤساء بلديات القفل والعارضة والمضايا وفيفاء والدرب والداير وأبو عريش، وكُلف اثنان منهم بالعمل في الأمانة فيما تم تدوير آخرين للعمل في البلديات الباقية.



وتضمن القرار أن يتم العمل به ابتداءً من تاريخ يوم الأحد الموافق 26 /12/ 1441.