5 جهات حكومية زارت 71 مستودعاً وهذه كانت الحصيلة

ضمن جولة رقابية شملت جميع مناطق المملكة

نفذت خمس جهات حكومية هي "وزارة الطاقة، ومنفذ الجولة الميداني وزارة التجارة، الجمارك، هيئة المواصفات، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة"، جولة رقابية استهدفت 71 مستودعاً للأجهزة المنزلية في جميع مناطق المملكة.

وأسفرت الجولة عن ضبط 10 مستودعات لديها مخالفات، وتم فك الحجز عن 1634 منتجاً بعد تصحيح المخالفات.

ولا تزال هناك 734 منتجاً من المضبوطات جارٍ تفكيكها إلى قطع غيار لتعذر تصحيحها، و2368 منتجاً مضبوطاً للتحقق من مدى مطابقتها.