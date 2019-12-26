5 جهات حكومية زارت 71 مستودعاً وهذه كانت الحصيلة

ضمن جولة رقابية شملت جميع مناطق المملكة

نفذت خمس جهات حكومية هي "وزارة الطاقة، ومنفذ الجولة الميداني وزارة التجارة، الجمارك، هيئة المواصفات، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة"، جولة رقابية استهدفت 71 مستودعاً للأجهزة المنزلية في جميع مناطق المملكة.

وأسفرت الجولة عن ضبط 10 مستودعات لديها مخالفات، وتم فك الحجز عن 1634 منتجاً بعد تصحيح المخالفات.

ولا تزال هناك 734 منتجاً من المضبوطات جارٍ تفكيكها إلى قطع غيار لتعذر تصحيحها، و2368 منتجاً مضبوطاً للتحقق من مدى مطابقتها.

وزارة الطاقة وزارة التجارة والاستثمار الجمارك السعودية هيئة المواصفات المركز السعودي لكفاءة الطاقة

1

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441 02:23 PM

ضمن جولة رقابية شملت جميع مناطق المملكة

5 جهات حكومية زارت 71 مستودعاً وهذه كانت الحصيلة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 720

نفذت خمس جهات حكومية هي "وزارة الطاقة، ومنفذ الجولة الميداني وزارة التجارة، الجمارك، هيئة المواصفات، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة"، جولة رقابية استهدفت 71 مستودعاً للأجهزة المنزلية في جميع مناطق المملكة.

وأسفرت الجولة عن ضبط 10 مستودعات لديها مخالفات، وتم فك الحجز عن 1634 منتجاً بعد تصحيح المخالفات.

ولا تزال هناك 734 منتجاً من المضبوطات جارٍ تفكيكها إلى قطع غيار لتعذر تصحيحها، و2368 منتجاً مضبوطاً للتحقق من مدى مطابقتها.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة الطاقة وزارة التجارة والاستثمار الجمارك السعودية هيئة المواصفات المركز السعودي لكفاءة الطاقة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019