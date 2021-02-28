"الشهراني" مدير شرطة الحيمة لرتبة عقيد‎

قلَّد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز المغلوث، في مكتبه، مدير شرطة مركز الحيمة سعيد منيف الرساسمة الشهراني، رتبته الجديدة؛ بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عقيد.

فيما عبّر "الشهراني" عن شكره لله -عز وجل- داعيًا أن تكون الترقية عونًا له لبذل المزيد من العطاء في خدمة دينه، ومليكه ووطنه.

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28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442 11:55 PM

"الشهراني" مدير شرطة الحيمة لرتبة عقيد‎

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قلَّد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز المغلوث، في مكتبه، مدير شرطة مركز الحيمة سعيد منيف الرساسمة الشهراني، رتبته الجديدة؛ بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عقيد.

فيما عبّر "الشهراني" عن شكره لله -عز وجل- داعيًا أن تكون الترقية عونًا له لبذل المزيد من العطاء في خدمة دينه، ومليكه ووطنه.

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