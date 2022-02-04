"فيفا" يحكم على "النصر" بـ 4.2 مليون يورو لـ"فيتوريا"

كشف القانوني أحمد الأمير المستشار في القانون الرياضي الدولي عن صدور عقوبة من الفيفا ضد نادي النصر .
وقال الأمير مغردًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألزمت لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي النصر بسداد مبلغ 4.2 مليون يورو للمدرب روي فيتوريا."
وأضاف: "تم استئناف القرار من قبل النصر والقضية حاليًا منظورة أمام كاس".
وكان فيتوريا يطالب بنحو 8.5 ملايين يورو قبل أن تقرر الفيفا أحقيته في مبلغ 4.2 مليون يورو .
وكان فيتوريا قد تولى تدريب العالمي في يناير 2019 قبل أن تتم إقالته في ديسمبر 2020 بسبب سوء النتائج .النصر الاتحاد الدولي لكرة القدم
كشف القانوني أحمد الأمير المستشار في القانون الرياضي الدولي عن صدور عقوبة من الفيفا ضد نادي النصر .
وقال الأمير مغردًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألزمت لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي النصر بسداد مبلغ 4.2 مليون يورو للمدرب روي فيتوريا."
وأضاف: "تم استئناف القرار من قبل النصر والقضية حاليًا منظورة أمام كاس".
وكان فيتوريا يطالب بنحو 8.5 ملايين يورو قبل أن تقرر الفيفا أحقيته في مبلغ 4.2 مليون يورو .
وكان فيتوريا قد تولى تدريب العالمي في يناير 2019 قبل أن تتم إقالته في ديسمبر 2020 بسبب سوء النتائج .