"فيفا" يحكم على "النصر" بـ 4.2 مليون يورو لـ"فيتوريا"

كشف القانوني أحمد الأمير المستشار في القانون الرياضي الدولي عن صدور عقوبة من الفيفا ضد نادي النصر .

وقال الأمير مغردًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألزمت لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي النصر بسداد مبلغ 4.2 مليون يورو للمدرب روي فيتوريا."

وأضاف: "تم استئناف القرار من قبل ‫النصر والقضية حاليًا منظورة أمام كاس".

وكان فيتوريا يطالب بنحو 8.5 ملايين يورو قبل أن تقرر الفيفا أحقيته في مبلغ 4.2 مليون يورو .

وكان فيتوريا قد تولى تدريب العالمي في يناير 2019 قبل أن تتم إقالته في ديسمبر 2020 بسبب سوء النتائج .