النيابة العامة تُوجّه بضبط امرأة ظهرت في فيديو تعنّف طفلة جسديًّا

قالت: نتابع كل ما من شأنه مخالفة أنظمة الحماية الاجتماعية بوحدة الرصد

بدأت النيابة العامة، في تعقّب سيدة ظهَرت في مقاطع فيديو متداولة؛ وهي تُعنّف طفلة جسديًّا في منزلهم؛ حيث صدر الأمر بمباشرة التعرّف عليها وضبطها وتقديمها للمساءلة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، المتهمة تقوم بضرب الطفلة وتعنيفها جسديًّا داخل منزل.. وعليه أصدرت النيابة العامة أمرها للجهات المختصة بمباشرة إجراءات البحث والتحري والتقصي؛ للتعرف على هويتها من خلال تحليل المعرفات الإلكترونية للمحتوى المعلوماتي للجريمة والأجهزة المستخدمة في ذلك؛ وصولًا للتعرف على هويتها وتحديد موقعها والقبض عليها من قِبَل الجهة المختصة.

ووجّهت "النيابة" بإحالتها -بعد ضبطها- إليها للبدء في إجراءات التحقيق معها وتطبيق الأنظمة بحقها بكل حزم؛ لانطواء الأفعال المُرْتَكَبة على ما يهدد صحة وسلامة الطفلة وتعريضها للخطر وإساءة المعاملة بحقها، وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية، ونشره من خلال الشبكة العنكبوتية في ضوء نظاميْ حماية الطفل والحماية من الإيذاء ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

كما أكدت في هذا الصدد أنها تتابع كل ما من شأنه مخالفة أنظمة الحماية الاجتماعية من خلال وحدة الرصد ودوائر التحقيق المختصة، لضمان حماية الأفراد والأطفال على وجه الخصوص.