كيف لا تجعل صورك متاحة للجميع عبر محرّك بحث "جوجل"؟

مجموعة من الخطوات التي يجب أن يتبعها كل مستخدم

يحرص عدد كبير من الناس على نشر صورهم وأنشطتهم اليومية على مواقع التواصل مثل "إنستجرام" من دون أن يدرك أن حياته الخاصة يمكن أن تصبح متاحة على المشاع للجميع عبر محرّك بحث "جوجل".

وبالفعل أتاح تطبيق "إنستجرام" ميزات جديدة عديدة بدءاً من مشاركة الصور على تطبيقات أخرى حتى تقنية البث المباشر إلى الرسائل الفورية، ولكن تلك التقنيات تجعل خصوصية صورك على المحك.

ويقدم موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من الخطوات التي يجب أن يتبعها كل مستخدم، حتى يمنع ظهور صوره الخاصة على محرّك بحث "جوجل" أو أيّ محرّك بحث آخر.

وجاءت تلك الخطوات على النحو التالي:

1- لا تربط حسابك على إنستجرام بأيّ حسابات لمواقع خارجية التي تطلب منك التسجيل عن طريق فيسبوك أو إنستجرام.

2- يمكنك أن تلغي ربط حسابك بأيّ مواقع خارجية عن طريق تغيير إعدادات حسابك.

ولكن تذكر أن "جوجل" قد يأخذ وقتاً في إعادة فهرسة الصور وإزالتها من نتائج البحث، لذلك قد تجد صورك على محرّك البحث حتى بعد تلك الخطوة.

3- عليك إدراك أنه لا يمكن لـ "إنستجرام" تسريع خطوات إزالة صورك من على نتائج بحث جوجل؛ لأن تقنيات "إنستجرام" غير مرتبطة مباشرة بتلك محركات البحث.