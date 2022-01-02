الصياهد.. نتائج مسابقة الصفر والشعل ضمن أشواط شلفا ولي العهد

ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

استكملت، اليوم، أشواط شلفا ولي العهد، ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض، بعرض لونَي الصفر والشعل أمام لجنة التحكيم.

وحقق المتسابق أحمد قعيد المطيري المركز الأول في لون الصفر، وفلاح سلطان المطيري حصل على الأول في لون الشعل.

وحصل زايد عاصي عبيد الشمري على المركز الثاني للون الصفر، وجاء الثالث لمناحي ناصر القحطاني، والرابع لسلطان محمد السبيعي، والخامس لمشعل عائض غريبان، وحل في السادس حزام بن سلطان الحثلين، كما جاء محيمد مفلح النفيعي في السابع، وفي المركز الثامن حمود شافي العجمي، وحصل بسام فهد العتيبي على المركز التاسع، وفي العاشر جزاء خالد العتيبي.

أما لون الشعل، فحقق المركز الثاني نواف بن مناحي العتيبي، وحصل على المركز الثالث جفران فلاح السبيعي، ونال المركز الرابع بداح حماد الدوسري، يليه زيد فهد العتيبي، فيما حقق المركز السادس سعود هلال العتيبي، وحصل على المركز السابع مشعل ضيدان العجمي، والمركز الثامن مقرن سعد المطيري.