محمية الملك عبدالعزيز الملكية تنفذ حملة تطوعية لتنظيف وادي الطوقي

ضمن مبادرة "لتتنفس".. وبمشاركة أكثر من 100 متطوع

نفذت محمية الملك عبدالعزيز الملكية، أمس السبت، حملة لتنظيف منطقة وادي الطوقي داخل المحمية، بمشاركة أكثر من 100 متطوع من الفرق التطوعية البيئية، وأفراد المجتمع المحلي، وعدد من الأطفال، وذلك ضمن مبادرة "لتتنفس" الهادفة إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في الحفاظ على المناطق الطبيعية، وتشجيع العمل التطوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية في التنمية البيئية.



وتأتي المبادرة انطلاقًا من استراتيجية المحمية وأهدافها في المحافظة على البيئة والحد من السلوكيات السلبية والأنشطة البشرية التي تؤثر عليها، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على الثروات الطبيعية، عبر إزالة المخلفات التي تعد من العوامل الرئيسية في تلويث التربة، والحد من زيادة الغطاء النباتي، وفقدان التنوع البيولوجي.

وتواكب الحملة جهود المحمية في تنظيف المناطق التابعة لها والمحافظة عليها؛ حيث بلغ إجمالي المخلفات التي تم رفعها خلال الفترة الماضية أكثر من 200 ألف كجم، بمشاركة مؤسسات وطنية متخصصة.