168 موهبة في البرنامج الصيفي 2019 للطالبات بجامعة "المؤسس"

يشاركن في 10 مسارات بحثية وأكاديمية من جميع مناطق المملكة

يشهد برنامج موهبة الصيفي 2019 للطالبات الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، مشاركة 168 موهبة من التعليم العام من جميع مناطق السعودية في 3 مسارات بحثية و7 أكاديمية إثرائية.



وأوضحت المشرفة على برنامج موهبة الصيفي 2019 للطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة فاتن بن عبدالله البريكان أن البرنامج هو ثمرة تعاون بين الجامعة و"موهبة"، ويهدف إلى تلبية الاحتياجات المستقبلية والقدرات البشرية وذات الكفاءة والتأهيل العالي لتحقيق رؤية المملكة 2013، تعزيز الشغف بالحث العلمي والإثرائي بمجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، سقل قدرات المشاركات وتنمية مهاراتهن.



وأضافت "البريكان" أن البرنامج يبدأ من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثالثة عصرًا، ويشمل على 3 مسارات بحثية وهي علوم الجينيوم، والدراسات البيئية، والدراسات البحثية في الابتكار الصحي، و7 مسارات أكاديمية وهي التقنية الحيوية، وعلم التشريح ووظائف الأعضاء، والعلوم الطبية والحيوية، والتشفير وأمن المعلومات، والهندسة الميكانيكية، والطاقة المتجددة، والكيمياء في المجتمع.



وتابعت"البريكان" أن البرنامج يحتوي على عدة محاور، وهي المحور المعرفي وهو مجموعة المعلومات والخبرات المعرفية ذات العلاقة بموضوع البرنامج، والمحور المهاري، ويشتمل على أدوات التعلم المتنوعة التي تساعد الطالبات على بناء الخيرات العلمية والشخصية، والمحور الاجتماعي والشخصي، وهو مجموعة من الخبرات التي تساعد الطالبات على فهم أنفسهن واحتياجاتهن النفسية والشخصية والاجتماعية والتواصل مع الآخرين بشكل فعال.