"أمن الدولة" وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي يوقعان اتفاقية للتعاون التقني

شملت المجالات العلمية والتدريبية وتبادل الخبرات التقنية والتطويرية

وقع رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، اليوم الثلاثاء، 16 ربيع الآخر 1442هـ، الموافق 1 ديسمبر 2020م، اتفاقية للتعاون التقني في المجالات العلمية والتدريبية والتقنيات المعاصرة، وتبادل الخبرات التقنية والتطويرية.

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02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 12:05 AM

شملت المجالات العلمية والتدريبية وتبادل الخبرات التقنية والتطويرية

"أمن الدولة" وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي يوقعان اتفاقية للتعاون التقني

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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وقع رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، اليوم الثلاثاء، 16 ربيع الآخر 1442هـ، الموافق 1 ديسمبر 2020م، اتفاقية للتعاون التقني في المجالات العلمية والتدريبية والتقنيات المعاصرة، وتبادل الخبرات التقنية والتطويرية.

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