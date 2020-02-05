إطلاق مبادرة "عفو" لوقف تجارة الدم والمبالغة في الديات

أقامتها مؤسسة "بن قويد" لنشر ثقافة العفو وفق الأسس الشرعية

أطلقَ عددٌ من وجهاء المجتمع والإعلاميين، مبادرة وطنية تمثّلت في نشر ثقافة العفو والصفح وتحقيقه لوجه الله، عبر وَقف تجارة الدم والمبالغة في الديات، التي تُخرج العفو عن معانيه الإنسانية.

ودُشِنتْ المبادرة التي أُطلِق عليها اسم "عفو"، وتأتي كمبادرة مجتمعية من مؤسسة الدكتور محمد بن مران بن قويد الاجتماعية والثقافية الخيرية، وأقامت حفلاً لها، بحضور عددٍ من وجهاء المجتمع، من بينهم "سعد بن مجهز الذيابي، وخويتم بن سعد الحارثي"، باعتبارهم نماذج كانت قد عَفتْ لوجه الله، كما شارك عددٌ من الإعلاميين، وعددٌ من نُشطاء المنصات الاجتماعية.

وهَدفت "المبادرة" لبيان حرمة الدماء المعصومة وتحذير وتوعية الشباب، وتأتي استشعارًا من "بن قويد الخيرية" لدورها الاجتماعي التنموي ومسؤوليتها تجاه المجتمع؛ بالعمل على طرح الحلول والمبادرات المبتكرة لما يعانيه المجتمع بسبب ظواهر تتطلب المعالجة المتأنية والواعية بمشكلات المجتمع.

وقالت مؤسسة الدكتور محمد بن مران بن قويد الثقافية والاجتماعية الخيرية، صاحبة مبادرة "عفو": إن المبادرة درست لمدة عام كامل، عبر فرق عمل متخصصة، شاركهم نخبة من المهتمين؛ ممن يحملون على عاتقهم أمانة علمية أو واجبًا اجتماعيًا.

وصرح "الدكتور محمد بن مران بن قويد" لـ"سبق"، بأن "مبادرة عفو" تدعو إلى نشر ثقافة العفو وفق الأسس الشرعية والمقاصد النبيلة والإنسانية "من أجل مكافحة هذه الظاهرة التي تجاوزت المبادئ الدينية والأخلاقية والأعراف النبيلة عبر المتاجرة بالدماء التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس".

وأضاف: وضعت (مبادرة عفو) جملة من الأهداف النبيلة، وعلى رأسها توعية وتثقيف الشباب، وبيان حرمة الدماء المعصومة وعقوبة القتل في الدنيا والآخرة، ووجوب تجنّب حيازة وسائل القتل وحمل الأسلحة دون حاجة، سواءً كانت مرخصة أو غير مرخصة، والتنبيه على الآثار السلبية المترتبة من جراء القتل والتي تمتد لتشمل أسرة القاتل والقتيل وكل من يرتبط بهما.

وأتبع "بن قويد": "ولله الحمد، حظيت فكرة المبادرة الاجتماعية بقبول كبير، وتلقينا الدعم والمساندة من وجهاء المجتمع ومثقفيه وشيوخ القبائل الذين تبنوا برامج المبادرة ودعموا حملاتها التثقيفية المتنوعة".

وعن المبادرة، قال لـ"سبق": اشتملت على لقاءات تعريفية ومنبرية؛ تتناول مخاطر جريمة القتل وأبعادها الاجتماعية والنفسية وامتداداتها السلبية، وما يترتب عليها من آثار، وذلك في المحافل الخاصة والصالونات الثقافية، فضلاً عن دعم إدارات التعليم التي وقّعت مذكرات تفاهم لدعم البرامج التثقيفية والتوعوية الموجهة للشباب في المدارس وأندية الأحياء".

وأكّد "بن قويد": تلقت (مبادرة عفو) صورًا متنوعة من التأييد من عددٍ من العلماء وكبار المسؤولين ووجهاء المجتمع وشيوخ القبائل، والذين التقت قناعاتهم ورغباتهم على ضرورة تفعيل المبادرة للحد من ظاهرة القتل وتبعاتها السلبية والمريرة وعلى رأسها (المتاجرة بالدماء)، وما يترتب عليها من معاناة ذوي القاتل والمقتول، واستغلال ضعاف النفوس وسماسرة الديات لمثل هذه الحوادث، مما تسبب في ظاهرة الفدى المليونيّة مقابل العفو.

وختم بقوله: أطلقنا هذه المبادرة لتكثيف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة؛ التي خلقت التنافسية السلبية، وأورثت ظواهر غير محمودة من التنابز والتفاخر المذموم بين مكونات المجتمع.