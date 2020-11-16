إصابة مدرب الهلال رزافان لوشيسكو بفيروس كورونا

أعلن نادي الهلال إصابة المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الروماني رزافان لوشيسكو بفيروس كورونا .
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تغريدة اليوم الاثنين قال فيها: "أوضحت الفحوص إصابة مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم الروماني رازفان لوشيسكو بفيروس كوروناِ".
وأكد النادي أن المدرب الروماني يخضع حاليًا للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة.
أعلن نادي الهلال إصابة المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الروماني رزافان لوشيسكو بفيروس كورونا .
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تغريدة اليوم الاثنين قال فيها: "أوضحت الفحوص إصابة مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم الروماني رازفان لوشيسكو بفيروس كوروناِ".
وأكد النادي أن المدرب الروماني يخضع حاليًا للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة.