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"التجارة" تُشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد.. "#حررته_فقيدني"
وزارة التجارة
المملكة
/
محليات
8
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
09:56 PM
"التجارة" تُشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد.. "#حررته_فقيدني"
صحيفة سبق الإلكترونية
الرياض
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وزارة التجارة
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