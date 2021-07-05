"التجارة" تُشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد.. "#حررته_فقيدني"

وزارة التجارة

8

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 09:56 PM

"التجارة" تُشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد.. "#حررته_فقيدني"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

4 12,989

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة التجارة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021