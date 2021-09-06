المنتخب السعودي تحت 17 يتغلب على سلوفينيا بهدفين

في ختام معسكره الإعدادي

كسب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 عامًا منتخب سلوفينيا بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، في ختام المعسكر الإعدادي في سلوفينيا، والمقام في إطار المرحلة الرابعة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

وسجل "الأخضر" أولاً عن طريق اللاعب فرحة الشمراني في الدقيقة 47 من عمر المباراة، ليحرز منتخب سلوفينيا التعادل في الدقيقة 51، وفي الدقيقة 84 تمكن محمد المولد من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب الوطني.



ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمود البريه في حراسة المرمى، زياد عياش، عبدالسلام برناوي، رياض يامي، سعد المطيري، محمد هزازي، جاذوب الظفيري، فرحة الشمراني، نواف الجناحي، نواف البشري، نواف الجدعاني.

يُذكر، أن هذا المعسكر يعد الرابع، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، أعقبها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.