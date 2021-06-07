"قطان" يلتقي وزيرة خارجية جنوب السودان

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدَيْن وسُبل تعزيزها

التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان بياتريس خميسة؛ بمقر وزارة الخارجية في العاصمة جوبا.

شهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.