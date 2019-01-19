‏العنزي: الإساءة للغامدي ليست الأولى لمن خدموا النصر

تفاعل عبدالله العنزي حارس مرمى فريق النصر مع حادثة منع خالد الغامدي لاعب النصر من دخول التدريبات وكتب تغريدة: "ماحدث لخالد الغامدي وما سوف يحدث لباقي اللاعبين الذين خدموا الكيان النصراوي ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإساءة لمن خدموا النصر وتمت بنفس الطريقة وأكثر سوءاً، صمتنا طوال هذه المدة احتراماً للكيان والخافي أعظم".

وكان الغامدي قد تحدث فضائياً عن منعه من التدريبات بالإضافة إلى إبعاده خارج النادي.

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19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440 01:49 AM

‏العنزي: الإساءة للغامدي ليست الأولى لمن خدموا النصر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تفاعل عبدالله العنزي حارس مرمى فريق النصر مع حادثة منع خالد الغامدي لاعب النصر من دخول التدريبات وكتب تغريدة: "ماحدث لخالد الغامدي وما سوف يحدث لباقي اللاعبين الذين خدموا الكيان النصراوي ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإساءة لمن خدموا النصر وتمت بنفس الطريقة وأكثر سوءاً، صمتنا طوال هذه المدة احتراماً للكيان والخافي أعظم".

وكان الغامدي قد تحدث فضائياً عن منعه من التدريبات بالإضافة إلى إبعاده خارج النادي.

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