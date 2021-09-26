رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً

الأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية في المناطق المفتوحة والطرق السريعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل ‏وبعض محافظاتها تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل ‏المناطق المفتوحة والطرق السريعة.‏

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً.‏

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26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443 10:22 AM

الأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية في المناطق المفتوحة والطرق السريعة

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل ‏وبعض محافظاتها تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل ‏المناطق المفتوحة والطرق السريعة.‏

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً.‏

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