رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً

الأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية في المناطق المفتوحة والطرق السريعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل ‏وبعض محافظاتها تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل ‏المناطق المفتوحة والطرق السريعة.‏

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً.‏