"الربيعة" يرأس بحث استعدادات الهلال الأحمر لموسم العمرة وخدمات المشاعر

ناقش سيْر العمل بمبادرات التحول الوطني والحساب الختامي للعام 2017م

رأَس وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي، الاجتماع الرابع عشر لمجلس إدارة الهيئة، صباح أمس الأحد 21/ 9/ 1440هـ الموافق 26/ 5/ 2019م بمقر الهيئة بحي الصحافة بالرياض.

وناقش أعضاء المجلس -خلال الاجتماع- سير العمل بمبادرات التحول الوطني، كما تم الاطلاع على الحساب الختامي للهيئة للعام 2017م، بالإضافة إلى متابعة خطة الهيئة لموسم العمرة، وإحصائيات خدمات الهيئة في المشاعر المقدسة.

واطلع أعضاء المجلس على استعدادات هيئة الهلال الأحمر لموسم الحج لعام 1440هـ، كما قام المجلس بمتابعة القرارات السابقة والاطلاع على مستجدات أعمال الهيئة.