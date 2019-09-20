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أعربت عن تضامنها مع السعودية قيادة وشعباً

إثيوبيا: العدوان التخريبي على معملي أرامكو يهدد الأمن الإقليمي والدولي

دانت إثيوبيا العدوان التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو يوم السبت الماضي.

وأعربت الخارجية الإثيوبية في بيان لها عن تضامن جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية مع المملكة قيادة وشعباً, مؤكدة أن هذه الاعتداءات لا تؤدي فقط إلى تقويض استقرار أسواق الطاقة على المستوى العالمي، بل تشكل أيضاً تهديداً على الأمن الإقليمي والدولي.