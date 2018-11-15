مدير دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة يكرم عددًا من الأفراد

سلم مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، العقيد محمد بن سعد السهيمي، عددًا من الأفراد؛ شهادات شكر وتقدير مقدمة من مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن، اللواء عيد بن سعد العتيبي؛ لما قدموه من جهود مخلصة في عملهم الميداني.

حضر التكريم مدير شعبة شؤون الدوريات العقيد حاجي السلمي، ومدير مركز انطلاق دوريات المنطقة الأولى، المقدم نواف فقيه، ومدير شعبة التخطيط والتطوير الرائد جمعان الزهراني، ومدير شعبة العلاقات والإعلام الرائد سعد النفيعي.

ونقل "السهيمي" تحيات مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن، للأفراد المكرمين، وحثهم على بذل المزيد من الجهود، متمنيًا لهم ولجميع زملائهم دوام التوفيق.