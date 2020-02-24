تسجيل 150 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الصين

جميعها باستثناء حالة واحدة في مقاطعة هوبي

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الصين اليوم، إلى 2592 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرون الماضية 150 وفاة بالفيروس، جميعها -باستثناء حالة وفاة واحدة- في مقاطعة هوبي؛ بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا كبيراً مقارنة بتلك المسجّلة الأحد حين توفي 97 شخصاً بالفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إن عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البرّ الرئيس للصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو)، إلى أكثر من 77 ألف إصابة بعدما سجلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 409 إصابات جديدة، أغلبيتها في هوبي.

الصين فيروس كورونا الجديد

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24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 08:17 AM

جميعها باستثناء حالة واحدة في مقاطعة هوبي

تسجيل 150 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الصين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بكين

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ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الصين اليوم، إلى 2592 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرون الماضية 150 وفاة بالفيروس، جميعها -باستثناء حالة وفاة واحدة- في مقاطعة هوبي؛ بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا كبيراً مقارنة بتلك المسجّلة الأحد حين توفي 97 شخصاً بالفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إن عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البرّ الرئيس للصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو)، إلى أكثر من 77 ألف إصابة بعدما سجلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 409 إصابات جديدة، أغلبيتها في هوبي.

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