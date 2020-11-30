حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 37

للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية

أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 37.

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 37 (شهر ديسمبر 2020)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY

وكانت قد بلغت الدفعة 36 لشهر نوفمبر، 1.8 مليار ريال لـ 10.6 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في البرنامج.

برنامج حساب المواطن

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30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 10:38 AM

للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 37

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 37.

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 37 (شهر ديسمبر 2020)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY

وكانت قد بلغت الدفعة 36 لشهر نوفمبر، 1.8 مليار ريال لـ 10.6 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في البرنامج.

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