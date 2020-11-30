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للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 37

أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 37.

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 37 (شهر ديسمبر 2020)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY

وكانت قد بلغت الدفعة 36 لشهر نوفمبر، 1.8 مليار ريال لـ 10.6 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في البرنامج.