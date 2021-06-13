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المركز الوطني للأرصاد: نشاط بالرياح قد تؤدي الحالة إلى شبه انعدام للرؤية

حالة غبار تواعد الرياض والشرقية تمتد إلى 3 مناطق أخرى حتى نهاية الأسبوع

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قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إن التوقعات تشير -بمشيئة الله- إلى استمرار تأثير نشاط #الرياح المثيرة لـ #الغبار (قد تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية) حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل الشرقية والأجزاء الشرقية والجنوبية للرياض؛ تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية لـعسير وجازان.