موجة من الأتربة والغبار متوقعة على مناطق واسعة بالمملكة

هبوب رياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية أحيانًا في النهار

أشارت آخر التوقعات الجوية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى هبوب رياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية أحيانًا نهار اليوم، تعمل على إثارة موجة من الأتربة والغبار في مناطق واسعة.

وقال موقع "طقس العرب": تأثير هذه الموجات الغبارية سيكون متفاوت الشدة من منطقة إلى أخرى، وقد تعمل في بعض الأحيان على تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار في عفيف وحائل والقصيم، وربما منطقة الحدود الشمالية، وتنتقل نهار الأربعاء لتتركز في شمال المنطقة الشرقية ونواحي حفر الباطن ودولة الكويت.

وأضاف: مع هذه التوقعات ينصح طقس العرب متابعيه من مرضى الجهاز التنفسي والعيون، باتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية، كما يجب على السائقين اتباع إرشادات القيادة الآمنة في ظل التدني المتوقع على مدى الرؤية الأفقية.