"فهد بن سلطان" رئيسًا فخريًا لمشروع أوقاف جامعة تبوك

"الذيابي": الجامعة حريصة على تنمية مواردها الذاتية وتنويع مصادر الدخل

وافق أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، على الرئاسة الفخرية لمشروع أوقاف جامعة تبوك، وذلك خلال رعايته لحفل خريجي جامعة تبوك لعام 1441هـ.

وثمن رئيس جامعة تبوك أ.د. عبدالله بن مفرح الذيابي، وقوف أمير المنطقة، وحرصه على كل ما ينمي جامعة تبوك ويطورها ويساهم في تحقيق طموحاتها وازدهارها، والمشاركة بفعالية وكفاءة عالية في تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة.

وأضاف "الذيابي" أن الجامعة حريصة على تنمية مواردها الذاتية وتنويع مصادر الدخل من خلال العوائد الاستثمارية للأوقاف، مشيراً إلى أن أوقاف الجامعة تنطلق من رؤيتها كأوقاف جامعية متميزة في الابتكار والاستثمار، ورسالتها كمنظومة متكاملة للأوقاف المستدامة والاستثمارات المتنامية بمعايير نوعية وشراكات فاعلة للمساهمة في تحقيق أهداف جامعة تبوك.