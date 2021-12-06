"السلطنة زاهية بقدوم أبو سلمان".. شاهد كيف ترنمت شاعرة بزيارة ولي العهد لعُمان

فيديو جرى تداوله على نطاق واسع يجسّد ما تحمله الزيارة من ملفات مهمة تخدم البلدين

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تترنم فيه الشاعرة العُمانية إبتهاج الحجرية، بأبياتٍ ترحيبية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قُبيل بدء زيارته الرسمية لسلطنة عُمان، للشاعر العُماني نبيل المعمري.

ولاقت الأبيات رواجاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولدى مختلف فئات أبناء الشعب العُماني الشقيق والخليج العربي، وجاءت على النحو التالى:

"السلطنة زاهية بقدوم أبو سلمان راعي الوقفات الحية ... نهتف باسمه وله منا غلا وعرفان

راعي الكرم طاف قدره الكره الأرضية ... المملكة قدرها باقي مدى الأزمان

دايم اسمها انحفظ عند العمانية ... أنا عماني وأحب عمان والسلطان وأحب سلمان وأحب السعودية".

يُشار إلى أن أصداء زيارة سمو ولي العهد لسلطنة عُمان تتصدّر منصات التواصل الاجتماعي وصفحات الصحف والمواقع الإخبارية، ولاقت ترحيباً كبيراً بين أوساط الشعب العُماني والخليجي الذي يتابع الزيارة التي تبدأ اليوم؛ حيث ستناقش ملفات مهمة تخدم مصالح البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.