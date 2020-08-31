بنمو 53 %.. "ساما": أكثر من 24 ألف تمويل عقاري جديد للأفراد خلال يوليو الماضي

مقارنة بيوليو 2019م الذي سجل 15.961 عقد.. بإجمالي بلغ 156 ألفاً

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" نمواً في عدد عقود التمويل السكني الجديد خلال شهر يوليو 2020م، بنحو 24،432 عقد بقيمة تجاوزت 11.1 مليار ريال، محققة نمو 53% في عدد العقود مقارنة بيوليو 2019م الذي سجل 15.961 عقد ونحو 55% في التمويل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والذي كان 7.2 مليار.

وحتى شهر يوليو الماضي من العام الجاري 2020، واصلت عقود التمويل السكني الجديدة نموها محققةً 156.250 عقد بنمو 85% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019، والذي سجّل 84.481 عقد تمويلي بقيمة 38.6 مليار ريال، كما نما حجم التمويل إلى 72.343 مليار حتى يوليو الماضي، محققاً بذلك نمو 88% في حجم التمويل مقارنة بنفس الفترة في 2019م.

وكشفت نشرة "ساما" أن قرابة 97% من قيمة عقود التمويل العقاري المُقدمة للأفراد في يوليو 2020م كانت عن طريق البنوك، ونحو 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة، فيما شكلت عقود تمويل الفلل 79% من التمويل بنحو 8.830 مليار، و15% للشقق بقيمة 1.6 مليار ريال، وحوالي 6% من التمويل للأراضي السكنية بقيمة 648 مليون.

يُذكر أن إحصائيات "ساما" أظهرت نمواً في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179.217 عقدا بقيمة 79.128 مليار، فيما بلغت القروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50.496 عقداً بقيمة إجمالية تقارب 29.503 مليار، وفي عام 2017 قرابة 30.833 عقدا بقيمة 21.025 مليار، وشهد 2016 توقيع 22.259 عقداً تمويلياً بقيمة 17.096 مليار.