غداً.. بدء التسجيل للفصل الصيفي في جامعة الأمير سطام بالخرج

الدراسة الأحد المقبل عن بُعد للمقررات النظرية وحضورياً للعملية

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، بدء التسجيل غداً للفصل الصيفي للطلاب والطالبات، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح، وفي كليات فروع الجامعة، ويستمر التسجيل ثلاثة أيام.

وأوضحت عمادة شؤون القبول والتسجيل، أن الدراسة للفصل الصيفي ستبدأ -بمشيئة الله- الأحد 3 / 11 / 1442هـ، حيث ستكون الدراسة "عن بُعد" للمقررات النظرية، وحضورية للمقررات العملية، فيما ستكون الاختبارات الفصلية والنهائية حضورية.