"الجبير" يستقبل سفير جورجيا لدى المملكة

الجانبان استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية جورجيا لدى المملكة فاختانغ جاوشفيلي.

وتضمّن الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.