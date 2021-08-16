"الجبير" يستقبل سفير جورجيا لدى المملكة

الجانبان استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية جورجيا لدى المملكة فاختانغ جاوشفيلي.

وتضمّن الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 03:35 PM

الجانبان استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين

"الجبير" يستقبل سفير جورجيا لدى المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية جورجيا لدى المملكة فاختانغ جاوشفيلي.

وتضمّن الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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