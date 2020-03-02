ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في بلجيكا إلى 8 أشخاص

الفئات المعرضة للخطر هي المسنون وذوو الأمراض المزمنة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المتجدد في بلجيكا إلى ثمانية أشخاص .



وقالت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك في مؤتمر صحفي عقدته اليوم: تم التأكد من ست حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا اليوم.



وأضافت: الفئات المعرضة للخطر هي كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة.