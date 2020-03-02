ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في بلجيكا إلى 8 أشخاص

الفئات المعرضة للخطر هي المسنون وذوو الأمراض المزمنة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المتجدد في بلجيكا إلى ثمانية أشخاص .

وقالت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك في مؤتمر صحفي عقدته اليوم: تم التأكد من ست حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا اليوم.

وأضافت: الفئات المعرضة للخطر هي كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة.

فيروس كورونا الجديد بلجيكا

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02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 02:28 PM

الفئات المعرضة للخطر هي المسنون وذوو الأمراض المزمنة

ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في بلجيكا إلى 8 أشخاص

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المتجدد في بلجيكا إلى ثمانية أشخاص .

وقالت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك في مؤتمر صحفي عقدته اليوم: تم التأكد من ست حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا اليوم.

وأضافت: الفئات المعرضة للخطر هي كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة.

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فيروس كورونا الجديد بلجيكا

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