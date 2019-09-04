"السديس" يجتمع بمجموعة "بن لادن" العالمية لمتابعة أعمال توسعة الحرم

أكدت حرصها على الإنجاز ضمن الجداول الزمنية المحددة

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريفين، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن العالمية، واستمع منهم عن جاهزية المجموعة لاستكمال العمل في توسعة الحرم المكي، وقام أعضاء المجلس بعد ذلك بجولة ميدانية؛ لتفقد سير التحضيرات لاستكمال العمل في الموقع عن كثب.

يأتي ذلك تنفيذاً للتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظهما الله، باستكمال تنفيذ أعمال مشاريع توسعة الحرم المكي الشريف؛ حيث عقد مجلس إدارة مجموعة بن لادن العالمية القابضة 4 محرم 1441هـ الموافق 3/09/2019م؛ اجتماعه في موقع المشروع، واستمع المجلس إلى شرح عن تحضيرات المجموعة لاستكمال الأعمال.

واستعرض مع فريق العمل في المشاريع، خطة وبرنامج العمل ومراحل تنفيذ الأعمال المتبقية؛ حيث سيتم التركيز على استكمال أعمال توسعة المطاف والمسجد الحرام والعناصر المرتبطة به، واستكمال الطريق الدائري الأول في الفترة القادمة.

ووجه المجلس، كافة المعنيين بالمشروع في المجموعة إلى رفع وتيرة العمل إلى أعلى درجة ممكنة، وتوفير كافة الموارد اللازمة لضمان استكماله ضمن الجدول الزمني المستهدف، بما يتناسب مع أهمية وخصوصية هذا المشروع وظروفه الاستثنائية، وحرص ولاة الأمر على ضمان الراحة التامة لضيوف الرحمن في تأدية مناسكهم، كما أكد المجلس على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات السلامة اللازمة وإيلائها أولوية قصوى.

يذكر أن مشاريع توسعة الحرم المكي الشريف، هي درّة المشاريع التي تتشرف المجموعة بتنفيذها وتوليها النصيب الأكبر من الاهتمام والمتابعة، وذلك تلبيةً لرؤية المملكة 2030 وتماشياً مع دورها القيادي في العالم العربي والإسلامي.