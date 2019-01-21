"سجون حائل" تُدشن بوابة طبية إلكترونية لنزلائها بمستشفى الملك خالد

توفر الرد على طلبات المواعيد دون الحاجة للحضور

دشّنت سجون حائل، اليوم، بالتعاون مع صحة حائل، بوابة الإحالات الطبية لحجز المواعيد لنزلاء سجن حائل من خلال البوابة الإلكترونية لمستشفى الملك خالد بحائل.

وعقد مدير سجون منطقة حائل العميد مفلح بن محمد الشراري، اليوم، مع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود بن فهد الشمري، اجتماعاً بالمستشفى بذلك الشأن، حضره مدير إدارة العمليات العميد متعب الشمري، ومدير إدارة سجن حائل العقيد فايز الشمري، ومدير العلاقات والإعلام رئيس رقباء محمد التميمي، ومدير مستشفى الملك خالد صاطي الشمري.

وتوفر البوابة الرد على طلبات المواعيد دون الحاجة لحضور النزيل للمستشفى، وتضمن سرية وخصوصية نزلاء السجن وتسهيل خدمتهم.

وفي نهاية الاجتماع، قدّم مدير سجون منطقة حائل، الشكر والتقدير لصحة حائل، فيما تم توزيع شهادات الشكر والتقدير لمدير عام الشؤون الصحية، وقيادات الشؤون الصحية بالمنطقة.