"الحسني" إلى رتبة ملازم أول بحرس الحدود

قلد قائد حرس الحدود بمحافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية العقيد محمد ماضي المجول الملازم أول عبدالرحمن إبراهيم الحسني رتبته ملازم أول.

وبهذه المناسبة رفع الحسني شكره للقيادة الرشيدة بمناسبة الثقة السامية، مؤكداً أنه جندي للوطن يبذل روحه لخدمته والذود دونه بالغالي والنفيس.