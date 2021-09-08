"الموارد البشرية" تودع معاشات شهر صفر لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات شهر صفر لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي في حساباتهم البنكية بشكل مباشر؛ لتحسين ظروفهم المعيشية.

واشتملت المبالغ المودعة على المعاش الأساس والمساعدات النقدية لأجل الغذاء والمساعدات النقدية لتسديد فواتير الكهرباء.