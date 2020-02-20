جامعة الملك سعود تنظّم الملتقى السنوي الثاني ‏لطلاب وطالبات الثانوية

تنظّم عمادة السنة الأولى المشتركة بجامعة الملك سعود، يوم الأحد القادم ٢٩/ ٦/ ١٤٤١هـ، الملتقى السنوي الثاني ‏لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية لهذا العام.

وقال عميد عمادة السنة الأولى المشتركة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي: الملتقى ‏يهدف إلى تعريف الطلاب والطالبات ‏بالجامعة بشكل عام، والعمادة بشكل خاص وأنظمتها ولوائحها وأقسامها ووحداتها، وكذلك المقررات الدراسية التي سوف يدرسها الطلبة في السنة الأولى المشتركة، كما يتعرف الطلبة على التخصصات العلمية في كافة كليات الجامعة.

وأضاف: تنظيم مثل هذا الملتقى يترجم للشراكة الحقيقية والتكامل بين قطاعات وزارة التعليم والجامعات خدمةً للطلاب والطالبات.

وأردف: يستمر الملتقى على مدى خمسة أيام من الأحد إلى الخميس، وتستقبل العمادة يوميًّا ٦٠٠ طالب وطالبة من جميع مدارس الرياض.

من جهته، ‏قال ‏وكيل عمادة الخدمات الطلابية والمشرف على الملتقى ‏الدكتور مخلد العنزي: العمادة أكملت استعدادها لانطلاق الملتقى، والزيارة في اليوم الواحد تستمر قرابة ثلاث ساعات، ويستمع فيها الطالب إلى شرح عن أقسام العمادة، والمواد الدراسية وطرق التدريس.

وأضاف: يطّلع الطالب أو الطالبة خلال الزيارة على كافة مرافق العمادة سواء مراكز مصادر التعلم، أو الصالات الرياضية والمطاعم وغيرها. كما سيزور الطلبةُ القاعات الدراسية والالتقاء بأعضاء هيئة التدريس.

وأردف: سيتم تنظيم معرض مصاحب للملتقى يحتوي العديد من الأركان والفعاليات التي تُسهم في زيادة الوعي، ورسم التصور الواضح للطلبة عن السنة الأولى المشتركة.