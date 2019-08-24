الربيعة يعلّق على إعلان أول حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية: هذا ما سنعمل عليه

وزير الصحة: التقارير الدولية توضح تزايد المخاطر الصحية لهذا النوع من السجائر

علّق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ على إعلان أول حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية، قائلاً: سنعمل على التوعية بمخاطرها، وأتطلع لدعم الجميع في ذلك.

وقال الربيعة؛ مغرّداً صباح اليوم، عبر حسابه في "تويتر": مدير مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي يعلن أول حالة وفاة بسبب الأضرار الصحية للسجائر الإلكترونية. التقارير الدولية توضح تزايد اكتشاف المخاطر الصحية لهذا النوع من السجائر، وسنعمل على التوعية بمخاطرها، وأتطلع لدعم الجميع في ذلك.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت أمس، وفاة مريض كان يستخدم السجائر الإلكترونية، بعد إصابته بأمراض رئوية حادة، وفق ما قال مسؤولون، الجمعة، فيما سارعت السلطات للبحث عن السبب الذي قد يكون وراء 200 حالة محتملة أخرى.

وقالت المسؤولة الطبية في ولاية إلينوي، جنيفر لايدن: "تلقينا بالأمس تقريراً عن وفاة شخص بالغ نُقل إلى المستشفى بعد تعرُّضه لأزمة تنفسية شديدة من جرّاء تدخينه السجائر الإلكترونية".

ورفضت لايدن؛ الإفصاح عن جنس المريض، لكنها قالت إن أعمار المرضى، الذين عُولجوا في الولاية إلى حد الآن تراوح بين 17 و38 عاما.

ومنذ نهاية يونيو، سجّلت السلطات الصحية 193 حالة محتملة من الأمراض الرئوية الحادة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية في 22 ولاية أمريكية، وفقا للأرقام الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.