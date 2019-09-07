شاهد .. "أسرى الحوثي" يكشفون حقيقة المراكز الصيفية: الأطفال إلى محارق الجبهات

أكدوا أن المليشيا قامت بتلغيم القرى والمدارس والممرات الرابطة بين الأحياء

كشف عدد من الأسرى، وبينهم أطفال، بعضًا من جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وذلك بعد وقعوهم بقبضة القوات اليمنية أثناء المعارك الدائرة في مدينة حرض شمال محافظة حجة.

وتفصيلاً، جاء في اعترافات الأسرى على لسان طفل، يدعى يحيى محمد الوظاف، من محافظة حجة، قيام المليشيا بتجنيده لجبهة حرض بعد إلحاقه بدوره ثقافية في المراكز الصيفية التابعة لجماعة الحوثي المتمردة.

وأضاف الطفل "الوظاف" بأن المليشيا قامت بأخذ الأطفال إلى الجبهات أثناء فترة الإجازة المدرسية السنوية.

ووفقًا لمقطع فيديو، نشرته القوات اليمنية، أوضح الأسير عبدالرحيم أحمد محمد الزجاري "المحويت" قيام المليشيا بتلغيم القرى والمدارس وممرات الطرق الرابطة بين القرى والأحياء، وتحذير المليشيا له من العبور من هذه الطرقات، أو دخول المدارس المفخخة.

وكانت مليشيات الحوثي قد أقدمت على إقامة 88 مركزًا صيفيًّا للأطفال والمراهقين في صنعاء والمناطق الخاضعة لها - وفقًا لمصادر تربوية - وتعبئة عقولهم بالأفكار الطائفية، وإلحاق بعضهم بجبهات القتال.

وكان الجيش الوطني قد تمكَّن من أَسْر ثلاثة وعشرين عنصرًا من المليشيا الحوثية أثناء عملياته العسكرية في محيط مدينة حرض الحدودية، فضلاً عن تحرير عدد من المزارع والقرى المتاخمة.