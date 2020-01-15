وزارة الاقتصاد وجامعة الفيصل الأهلية توقِّعان مذكرة تعاون بمجالات العمل المشتركة

تهدف لرفع مستوى الوعي الاقتصادي بالمجتمع وتشجيع البحوث ذات العلاقة

وقَّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط وجامعة الفيصل الأهلية اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعاون الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق أهداف الطرفين، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وتفصيلاً، وقّع المذكرة نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومدير جامعة الفيصل الأهلية الدكتور محمد بن علي آل هيازع.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار سعى وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى بناء جسور تعاون مع الجامعات للعمل على البحث الأكاديمي، وتنفيذ برامج ومبادرات توعوية لخدمة المجتمع. وتأتي مذكرة التفاهم مع جامعة الفيصل الأهلية في إطار تبادل الخبرات والمعرفة.

واتفق الطرفان على التعاون المشترك في خدمة وتمكين المجتمع من خلال رفع مستوى الوعي الاقتصادي، والمشاركة في مناسبات وأنشطة ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع البحوث ذات العلاقة، إضافة إلى تسهيل فرص التدريب لطلاب وطالبات الجامعة المتوقع تخرجهم.

وتسعى الوزارة من خلال مذكرات التعاون مع الجامعات المحلية لتهيئة البيئة المناسبة لخلق علاقة تشاركية لخدمة الاقتصاد المحلي.