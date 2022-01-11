زجاجية متحركة وثابتة.. إبداعات "قباب الحرم الـ 22" في لوحات عصرية

تفاصيل هندسية مستمدة من التراث الإسلامي.. و"الوقداني" يشرح بالتفصيل

تتميز قباب المسجد الحرام، بأدق التفاصيل الهندسية المستمدة من التراث الإسلامي العريق مع مراعاة مواكبة الجوانب العصرية في التصاميم وتسخير الإمكانات التقنية لذلك، لتأتي هذه التصاميم بمنظر جمالي وعملي في آن واحد.

وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية، المهندس محمد بن سليمان الوقداني؛ أنه تم تصميم عديد من القباب في التوسعة السعودية الثالثة، بعدد (22) قبة، (12) منها زجاجية متحركة، و(6) زجاجية ثابتة على منسوب الطابق الثاني والثاني ميزانين، وأربع قباب ثابتة على القاعات الوسطية الموجودة بالطابق الثاني.

وأبان أن القبة المتحركة تقع أعلى الممر الشرقي لمبنى التوسعة السعودية الثالثة بقطر خارجي (٣٦م)، وارتفاع داخلي (٢٥م) ووزن (٨٠٠ طن)، بواجهات داخلية وخارجية من الرخام والزجاج للفتحات، أما الأسطح الخارجية من الفسيفساء الملون، وأسقف داخلية من الخشب المرصع بالأحجار الكريمة، وتفتح القباب الزجاجية عن طريق وحدة تحكم مركزية لتوفير التهوية الطبيعة حينما تكون درجة الحرارة مناسبة، وأوتوماتيكياً في حالة الحريق لتفريغ الدخان.

وأضاف: "كما تقع القباب الزجاجية المتحركة أعلى الأفنية الخلفية والوسطية بإجمالي عدد (١٢ وحدة)، بأبعاد القبب (٢٨.٥×١٧ متراً)، وارتفاع خارجي (٨.٧٥ متر)، ووزن حوالي (٣٠٠ طن)، وتفتح القباب الزجاجية عن طريق وحدة تحكم مركزية لتوفير التهوية الطبيعة حينما تكون درجة الحرارة مناسبة، وتفتح أوتوماتيكياً في حالة الحريق لتفريغ الدخان وتقع القباب الزجاجية الثابتة على منسوبي الطابق الثاني والثاني ميزانين بإجمالي عدد (6 وحدات)، وأبعاد (٩×١٤م)، وارتفاع الداخلي (٣٥.٥م) وارتفاع الخارجي (متران)، ووزن حوالي (٢٠ طناً)".

وأوضح: تقع القباب الثابتة أعلى القاعات الوسطية الموجودة بالطابق الثاني بإجمالي عدد (٤وحدات)، وقطر خارجي (١٦.٦متر)، وارتفاع داخلي (٩.٦ متر)، وارتفاع خارجي (١٣.٦متر)، وزن (٢٥طناً) للوحدة بواجهات خارجية وداخلية من الرخام والزجاج للفتحات، وأسطح خارجية من الفسيفساء الملون، وأسقف داخلية من الخشب المرصع بالأحجار الكريمة".