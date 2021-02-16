"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 373368 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 371 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 364297 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6441 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2630 والحالات الحرجة 480 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 373368 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 371 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 364297 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6441 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2630 والحالات الحرجة 480 حالة.