إعلان نتائج القبول النهائي للالتحاق بالخدمة العسكرية لحرس الحدود

على رتبة "جندي" للعام الهجري1440هـ

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة "جندي" للعام الهجري1440هـ .

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي والطلبات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة (أبشر التوظيف) على الرابط www.jobs.sa .

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03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 05:48 PM

على رتبة "جندي" للعام الهجري1440هـ

إعلان نتائج القبول النهائي للالتحاق بالخدمة العسكرية لحرس الحدود

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة "جندي" للعام الهجري1440هـ .

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي والطلبات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة (أبشر التوظيف) على الرابط www.jobs.sa .

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