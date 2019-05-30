ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الياباني

بحثَا التعاون الثنائي واستعرضا مستجدات الأحداث الدولية

تلقّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الياباني السيد شينزو آبي.

وجرى -خلال الاتصال- بحثُ التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.